Firma del acuerdo de paz con las FARC. I Foto: Ernesto Mastrascusa/LatinContent via Getty Images. / Ernesto Mastrascusa

Norte de Santander

Este 24 de noviembre de 2026 se cumplen diez años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado colombiano y las FARC. Una década después, el balance para Norte de Santander refleja avances en materia de institucionalidad y atención a las víctimas, pero también profundas dificultades, especialmente en la región del Catatumbo.

Luis Fernando Niño, Consejero de Paz de Norte de Santander aseguró que los resultados de esta firma debe mirarse desde dos perspectivas: los avances y las dificultades que persisten para materializar los compromisos.

“Ahí la respuesta está dividida entre los avances y, obviamente, entre todo lo que ha sido las dificultades de la implementación del acuerdo”, manifestó el funcionario a Caracol Radio.

Avances del Acuerdo de Paz en Norte de Santander

De acuerdo con Luis Fernando Niño, entre los principales logros está la desmovilización de integrantes de las FARC que se acogieron al proceso, así como la creación y puesta en marcha de entidades encargadas de cumplir con los compromisos derivados del acuerdo.

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Sin embargo, advirtió que los avances no han sido suficientes, sobre todo en Norte de Santander y la región del Catatumbo, para transformar las condiciones de seguridad y garantizar la presencia integral del Estado en los territorios afectados por la violencia.

Catatumbo: 22 meses de conflicto, 217 asesinatos y más de 140.000 desplazados

Para el funcionario, uno de los puntos más preocupantes del balance es la situación humanitaria y de seguridad que se vive desde hace 22 meses en la región del Catatumbo.

“Estamos en medio de una guerra, una guerra que en el caso concreto del Catatumbo, 22 meses ya, con 217 personas asesinadas y más de 110 mil personas desplazadas”, señaló.

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Además, agregó que a lo anterior se suma los más de 37 ataques con explosivos lanzados desde drones durante este año 2026 y que ha cobrado la vida de integrantes de la Fuerza Pública y la población civil, incluso, menores de edad.

Para Luis Fernando Niño, Consejero de Paz de Norte de Santander, el departamento enfrenta el reto de convertir los compromisos pactados en condiciones reales de seguridad.