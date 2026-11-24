Norte de Santander

Luego del carro bomba que fue activado a escasos 10 metros de la Gobernación del Meta y que dejó más de 20 personas heridas, desde Norte de Santander, el gobierno departamental, alzó su voz de rechazo por lo ocurrido y solidaridad con las víctimas.

A través de la red social X, el gobierno de Norte de Santander se pronunció:

“Desde la Gobernación de Norte de Santander rechazamos los hechos ocurridos contra las instalaciones de la Gobernación del Meta, así como cualquier acto de violencia que atente contra la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos”.

“Expresamos nuestra solidaridad con los habitantes de Villavicencio y del Meta, especialmente con la gobernadora Rafaela Cortez y el alcalde de Villavicencio Alexander Baquero, ante esta difícil situación”.

Llamado de la Gobernación de Norte de Santander

En este mismo pronunciamiento, el gobierno departamental hizo un llamado a la unidad y el respeto.

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“Hacemos un llamado a la unidad, al respeto por la vida y a la defensa de la paz. La violencia no puede seguir siendo una amenaza para nuestras instituciones ni para nuestras comunidades”.

Este atentado contra la Gobernación del Meta, llegó horas después del atentado con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander, ubicado en Cúcuta, y que dejó como saldo una familia herida.