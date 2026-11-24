Concejo pone en duda efectividad del sistema antidrones de Cúcuta. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta

Tras los recientes ataques con explosivos que afectaron instalaciones de la Fuerza Pública y viviendas en Cúcuta, desde el Concejo Municipal solicitaron a la Administración y a las autoridades entregar un informe sobre el funcionamiento del sistema antidrones adquirido para fortalecer la seguridad de la ciudad.

El concejal Alonso Torres aseguró que, pese a los recursos destinados a la Secretaría de Seguridad, el cabildo desconoce cómo se han ejecutado las inversiones y si el equipo adquirido está en operación.

“Desde el Concejo le hemos aprobado cerca de 120 mil millones de pesos a la Secretaría de Seguridad. No sabemos cómo, dónde y en qué se han invertido esos recursos. El alcalde presentó un equipo antidron en un video, pero no sabemos dónde está ubicado, si está funcionando o cuál ha sido su utilidad”, afirmó.

El corporado cuestionó la efectividad del sistema, luego del ataque ocurrido en el barrio Tasajero, donde un explosivo lanzado desde un dron destruyó una vivienda y dejó heridos.

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“No sabemos dónde están esos aparatos, no sabemos si sirven o no sirven. Lo que sí sabemos los cucuteños es que estamos entre las ciudades más peligrosas del mundo”, señaló.

Torres también criticó la falta de información entregada por la Administración Municipal sobre la ejecución de los recursos destinados a seguridad.

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“La Administración lleva tres años sin entregar un informe detallado, preciso y conciso. Hace 15 días hubo un debate de control político, pero fue un saludo a la bandera y no obtuvimos respuestas”, manifestó.

Finalmente, el concejal indicó que espera que durante la sesión descentralizada de la Comisión Segunda del Senado, prevista para el 11 de diciembre en Cúcuta, las autoridades nacionales expliquen las acciones que se adelantan para enfrentar la crisis de seguridad que vive la ciudad.