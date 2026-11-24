¿Qué dijo el gerente de CENS por los apagones en el Área Metropolitana de Cúcuta?. / Foto: CENS.

Cúcuta

Una contingencia en el sistema eléctrico de Norte de Santander, generó interrupciones prolongadas en el servicio de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Cúcuta y los municipios del occidente nortesantandereano, este lunes 23 de noviembre del 2026.

De acuerdo con lo informado por José Miguel González, gerente de CENS grupo EPM, la situación se originó por una falla en un equipo de protecciones de la subestación Belén, ocasionada por descargas atmosféricas.

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“A las 3:53 P.M. se presentó una falla en un equipo de protecciones de la Subestación Belén por descargas atmosféricas que terminó desconectando el transformador principal”, explicó González a través de X.

El gerente de la empresa de energía agregó que la situación se agravó por los trabajos de mantenimiento que se vienen adelantando desde el pasado sábado 21 de noviembre en la subestación de San Mateo.

“Desde el sábado 21 de noviembre se vienen haciendo trabajos programados en la Subestación San Mateo por Intercolombia y que tiene por fuera de servicio uno de los transformadores de potencia de la Subestación. Los trabajos tienen una duración de 9 días (van hasta el 29 de noviembre)”.

¿Por qué se presentó el apagón en el Área Metropolitana y los municipios de occidente?

González, continúo explicando lo ocurrido y el por qué el Área Metropolitana de Cúcuta y los municipios del occidente nortesantandereano se quedaron sin el servicio de energía, hasta casi la medianoche.

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“Por la contingencia en Belén, el sistema desconectó automáticamente el resto de la subestación en San Mateo y acá se presenta la desconexión de la ciudad”.

De acuerdo con el directivo, “A las 4:29. y en coordinación con el Centro Nacional de Despacho se conectó la parte de la Subestacion San Mateo que no está en los trabajos programados del Sistema de Transmisión Nacional y queda conectada cerca del 50% de Cúcuta y AM”.

Maniobras para recuperar el servicio de energía

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Sin embargo y en medio de las maniobras adelantadas por el personal de CENS grupo EPM, se presentaron varias dificultades técnicas.

“La recuperación de la Subestación Belén tuvo varias complejidades entre ellas el traslado del equipo de respaldo y su instalación”.

González agregó que “dentro de las maniobras de traslado de carga en el transcurso de la noche se tuvo una segunda desconexión en San Mateo que tuvo una duración de alrededor de 15 minutos”.

A pesar de lo anterior, en varios municipios se quedaron sin el servicio de energía, hasta pasadas las 11:00 P.M.

“A las 11:10 P.M. finalizan los trabajos y en coordinación con el Centro Nacional de Despacho se restableció el servicio para todos los usuarios”, dijo José Miguel González.

CENS confirmó normalidad en el sistema eléctrico

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Tras superar la contingencia, el gerente de CENS informó que el sistema eléctrico opera con normalidad y ofreció disculpas a los usuarios por las afectaciones ocasionadas durante la jornada.

“Queremos pedirles excusas por la contingencia presentada. En este momento el sistema opera con normalidad en medio de la desconexión por los trabajos en el Sistema Nacional que será hasta el 29 de noviembre”.