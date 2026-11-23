La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores buscan establecer un canal permanente de articulación para fortalecer la incorporación del enfoque de derechos humanos en los asuntos internacionales de Colombia.

La iniciativa fue abordada durante una reunión entre la defensora del Pueblo, Iris Marín, y el canciller Omar Bula, en la que la entidad reiteró su disposición de actuar como interlocutora técnica, constructiva e independiente del Gobierno nacional, respetando las competencias de cada institución y su autonomía constitucional.

Durante el encuentro, Marín presentó los principales contenidos del Decálogo institucional 2.0, la Radiografía de los Derechos Humanos en Colombia y las 18 decisiones impostergables en esta materia, un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno para atender las principales deudas históricas del Estado en la garantía de derechos.

La Defensoría también puso a disposición de la Cancillería sus capacidades institucionales, entre ellas su presencia en los territorios, el Sistema de Alertas Tempranas y la interlocución directa con las comunidades. Estas herramientas permiten identificar riesgos, aportar evidencia y contribuir a prevenir vulneraciones de derechos humanos.

Cooperación internacional y protección de derechos humanos

Otro de los puntos centrales de la reunión fue la posibilidad de impulsar una agenda de incidencia y cooperación internacional que fortalezca el diálogo con organismos multilaterales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, gobiernos, congresos, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Según la Defensoría, esta articulación permitiría fortalecer las capacidades institucionales de prevención y protección, además de proyectar internacionalmente la experiencia de Colombia en materia humanitaria y territorial.

Finalmente, la Defensoría reiteró que su autonomía e independencia constitucional son fundamentales para contribuir a la acción internacional del Estado colombiano, sin dejar de lado su mandato de proteger los derechos de las personas y las comunidades.