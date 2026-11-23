La prima de navidad o prima de fin de año es una de las motivaciones que tienen varios trabajadores al llegar diciembre. Tenga en cuenta que no todos los trabajadores la reciben. Aquí le contamos lo que debe saber de esta prestación social.

Lea también: Esta es la fecha máxima para pagar la PRIMA de diciembre 2026, según Código del Trabajo

¿Qué es la prima de servicios y quién tiene derecho a recibirla?

La prima de servicios es una prestación social que los empleadores deben pagar a los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral en Colombia. Equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se paga en dos partes: una en el primer semestre y otra en el segundo.

Tienen derecho a recibirla, de forma proporcional al tiempo trabajado, quienes tienen contratos a término fijo o indefinido y los trabajadores del servicio doméstico, entre otros trabajadores dependientes cubiertos por la legislación laboral.

Si trabaja como independiente mediante un contrato de prestación de servicios, la situación es diferente: este tipo de contrato no genera por sí mismo el derecho a la prima de servicios porque no existe una relación laboral en los mismos términos de un contrato de trabajo.

Le puede interesar: Prima de Navidad para profesores 2026: ¿Qué días pagan? Equivale a un mes de salario

¿Cómo funciona la prima para empleadas domésticas?

Las personas que trabajan en el servicio doméstico también tienen derecho a prima de servicios al igual que choferes de servicio familiar, trabajadores por días y trabajadores de fincas.

La prima debe pagarse sin importar que la persona trabaje tiempo completo, medio tiempo o solo algunos días a la semana. Lo único que cambia es el valor de esta prestación.

La prima equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se reconoce en dos pagos: una parte en junio y otra en diciembre. Si la persona no trabajó todo el semestre, recibe la parte proporcional al tiempo que sí trabajó.

Más información: Prima de Navidad: estos son los pensionados que NO recibirán la mesada 13 en 2026 según la ley

¿Cómo se calcula la prima para empleados domésticos?

La fórmula que se utiliza para poder calcular el pago de la prima para empleados domésticos es la siguiente:

Prima = salario base para la prima × días del periodo trabajado ÷ 360

Por ejemplo, si una empleada doméstica tiene un salario mínimo legal vigente de $2.000.000 millones mensuales y trabajó los 180 días del segundo semestre, le correspondería aproximadamente la mitad de ese valor como prima semestral.

Cuando la persona tiene derecho al auxilio de transporte, ese valor también se tiene en cuenta para liquidar prestaciones como la prima.

¿Cuál es el plazo máximo para pagar la prima?

Para el segundo semestre de 2026, el pago debe hacerse a más tardar el 20 de diciembre.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: