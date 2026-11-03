Devis Vásquez debutó con la Roma ante Manchester por Champions: estuvo más de seis meses sin jugar

El arquero colombiano, Devis Vásquez, tuvo su debut en la élite del fútbol. Disputó su primer partido con la Roma luego de más de un año de haber firmado por el club italiano, y lo hizo nada más y nada menos que ante Manchester United en Old Trafford por Champions League.

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El barranquillero, que es el tercer arquero de la Roma, ha sido convocado últimamente a los partidos debido a la lesión del titular, Mile Svilar, quien sufrió fractura del quinto metatarsiano. Ante esto, venía atajando el italiano Pierluigi Gollini, pero no pudo estar ante el United por problemas en la espalda.

Vásquez, 190 días sin jugar y su regreso es en Old Trafford

Vásquez estuvo a préstamo en Besiktas desde febrero de 2026 hasta junio del presente año. En ese lapso, solo atajó un partido: el 27 de abril ante Karagümrük por la fecha 18 de la Superliga de Turquía.

Posteriormente regresó a la Roma y estuvo en algunos partidos de pretemporada, pero una vez comenzada la competencia, fue Svilar el que se adueñó del arco y en otros juegos ha actuado Gollini. Ante la ausencia de ambos, no le quedó otra opción al entrenador del equipo italiano que alinear al colombiano 190 días después de su última actuación en un partido oficial.

Roma tuvo un primer tiempo muy aplicado en Old Trafford. Matías Soulé abrió el marcador al minuto 11 y luego Donyell Malen puso el 0-2 con el que se fueron al descanso. En esa etapa inicial, Vásquez solo tuvo una intervención sin mucho peligro.

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Vásquez atajó penal, pero se tuvo que repetir

Al minuto 55 Gianluca Mancini cometió una infracción adentro del área sobre Matheus Cunha. El juez sancionó penal y Bruno Fernandes cobró al sector izquierdo del arco (derecho del portero). A ese lugar llegó Vásquez con su mano derecha atajando el lanzamiento.

Devis Vásquez al momento de atajar el penal, que luego tienen que repetir / Getty Images / Martin Rickett - PA Images Ampliar Devis Vásquez al momento de atajar el penal, que luego tienen que repetir / Getty Images / Martin Rickett - PA Images Cerrar

Sin embargo, el cobro se tuvo que repetir, pues en el rebote que dio el colombiano, Mario Hermoso llegó primero a evitar que nuevamente Bruno Fernandes rematara. Tras la revisión en el VAR, se percataron de la invasión del defensor español. El portugués volvió a cobrar y esta vez Vásquez se jugó al lado contrario.

Manchester siguió con ímpetu y otro semblante tratando de encontrar por lo menos el empate. Vásquez volvió a intervenir al minuto 77 con una buena atajada luego del disparo de media distancia de Diogo Dalot.

Sin embargo, la noche no terminaría siendo completa para el portero colombiano. En el 2-2 del United no tuvo mayor culpa, pues falló en el despeje Leonardo Balerdi, el balón le quedó a Matheus Cunha y este definió con tranquilidad.

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Posteriormente, en un ataque por el sector derecho, llegó el 3-2 que sentenció el triunfo del Manchester. Shea Lacey asistió a Matheus Cunha, quien entró al área por ese costado derecho y sacó un remate que se metió entre Vásquez y el palo, por lo que algo de responsabilidad sí podría tener en esta anotación.