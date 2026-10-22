Así fue el desempeño de los colombianos por la tercera fecha de la Europa League // GettyImages

La tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League dejó un panorama mixto para los futbolistas colombianos. Las lesiones de Jefferson Lerma y Jhon Jáder Durán les impidieron participar en sus respectivos compromisos, mientras que Jhon Lucumí tuvo acción en el tramo final de su encuentro. Por su parte, Camilo Durán fue titular y se convirtió en el único representante colombiano en serlo.

Bajas sensibles

Una de las ausencias más destacadas fue la de Jhon Jáder Durán, quien no estuvo disponible para el Benfica en su visita al Omonia de Chipre. El entrenador del conjunto portugués, Marco Silva, confirmó previamente que el delantero colombiano se perdería el compromiso por un problema físico.

De acuerdo con la información conocida antes del encuentro, el atacante presentaba una molestia en la rodilla derecha. La noticia llegó después de su destacada actuación en la jornada anterior, cuando marcó un doblete en la victoria 4-1 del Benfica frente al Celtic.

El equipo portugués terminó por ganar 1-4 y es puntero con puntaje perfecto y +8 en diferencia de gol.

La ausencia de Jefferson Lerma también redujo la presencia colombiana en el torneo continental. El mediocampista no pudo participar en la jornada debido a problemas físicos, por lo que quedó fuera del grupo de jugadores disponibles que enfrentaron al Besiktas fuera de casa. El encuentro terminó 2-2, lo que deja al equipo de Lerma en la decimoquinta casilla con cuatro puntos.

Lucumí sumó minutos

Jhon Lucumí fue otro de los colombianos que tuvo participación, aunque debió esperar hasta el tramo final para ingresar al terreno de juego. El defensor entró al minuto 80′ y pudo sumar minutos en una jornada. Además, al minuto 88′ de partido el colombiano puso el 3-2 a favor de su equipo, pero fue anulado por fuera de lugar.

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El equipo de Turín empató 2-2 vs. Rennes y suma seis puntos en siete partidos, cantidad que lo ubica en la séptima casilla del torneo.

Durán, único inicialista

El atacante samario afrontó una nueva oportunidad para demostrar su capacidad ofensiva en el fútbol europeo. Después de marcar frente al Benfica en la fecha anterior, el colombiano buscaba mantener su protagonismo en el torneo.

Sin embargo, su equipo cayó derrotado 1-2 frente al Celta de Vigo. El delantero fue reemplazado a los 80′ minutos por Sebastian Tunekti y recibió una tarjeta amarilla en la primera parte.

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Con este resultado, el Celtic se encuentra en la parte baja de la tabla con cero puntos de nueve posbiles.