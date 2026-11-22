Luis Fernando Díaz está cada vez más cerca de regresar a las canchas con Bayern Múnich. Después de permanecer cerca de un mes fuera de competencia por una lesión muscular, el extremo colombiano confirmó que ya se encuentra recuperado y está disponible para volver a jugar con el equipo alemán.

El guajiro sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda el pasado 21 de octubre, durante el compromiso frente al Arsenal por la Champions League. Esta situación también le impidió integrar la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de la fecha FIFA de noviembre.

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Sin embargo, el panorama es alentador para el atacante, quien durante un evento del Bayern Múnich en Alemania entregó detalles sobre su estado físico y sus sensaciones de cara al regreso. “Me siento muy bien ahora mismo. Estaré de vuelta próximamente, no sé si este partido que viene”, manifestó.

Díaz también reconoció que tiene muchas ganas de volver a competir y ponerse nuevamente a disposición del entrenador Vincent Kompany. “Estoy muy feliz de estar disponible para el equipo. Quiero jugar ya, estoy ansioso por jugar”, agregó en declaraciones difundidas por el periodista Kerry Hau, de Sky Sport.

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¿Cuándo volverá a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El próximo compromiso del Bayern Múnich será este miércoles, cuando visite al Lille de Francia por una nueva jornada de la Champions League. Aunque el colombiano ya está recuperado, todavía no tiene certeza de si podrá tener minutos en este encuentro, pues su regreso dependerá de la decisión del cuerpo técnico.

En caso de no estar disponible para el partido europeo, Díaz tendría una nueva oportunidad el próximo sábado 28 de noviembre, cuando el conjunto bávaro visite al Hamburgo por la Bundesliga.

De esta manera, Bayern Múnich se prepara para recuperar a una de sus principales figuras, mientras Luis Díaz espera volver a sumar minutos después de varias semanas alejado de la competencia.