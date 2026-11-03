Champions League 2026: así quedó la tabla de posiciones tras triunfos del Bayern, Barcelona y PSG

Se disputa la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League, que todavía tiene por fuera del grupo de los ocho mejores equipos a clubes llamados a protagonizar el torneo, como el caso de Atlético de Madrid, Manchester United, Inter de Milán, entre otros.

Davinson Sánchez, entre las figuras en triunfo del Galatasaray por Champions: dio gran asistencia

Villarreal 0-6 PSG

El campeón de la competición le propinó una goleada escandalosa al Villarreal en el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos en toda la historia. Fabián Ruiz marcó doblete (17′ y 50′), mientras que Joao Neves (9′), Désiré Doué (12′) Senny Mayulu (13′) y David Boly (78′) marcaron los demás.

Barcelona 3-0 Aston Villa

El cuadro azulgrana logró otra victoria en la temporada. Esta vez fue en condición de local contra el Aston Villa, gracias a las anotaciones de Lamine Yamal (7′) y Raphinha (52′ y 64′).

Atlético de Madrid 0-2 Bayern

Un equipo alemán con varias bajas en su plantel visitó Madrid y se quedó con los puntos. El marcador no se abrió hasta el minuto 54′, cuando Lennart Karl puso el 0-1. Luego fue Konrad Laimer el que al 74′ consiguió el 0-2.

Manchester United 3-2 Roma

Los Diablos Rojos cortaron una larga racha sin poder ganar y se impusieron ante la Roma con una remontada. Lo empezó ganando el cuadro italiano al minuto 11 con gol de Matías Soulé y luego amplió la ventaja Donyell Malen de penal al 17′. La remontada la inició Bruno Fernandes al 58 con anotación de penal, mientras que Matheus Cunha convirtió doblete para el 3-2 final.

Devis Vásquez debutó con la Roma ante Manchester por Champions: estuvo más de seis meses sin jugar

Más resultados y partidos de la jornada

- Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Portugal

- Galatasaray 2-0 Stuttgart

- Feyenoord 0-3 Inter de Milán

- Bodo Glimt 0-4 Lille

-LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava

Miércoles 4 de noviembre

Fenerbahce vs. Liverpool / 12:45 p.m.

AEK Atenas vs. Real Madrid / 12:45 p.m.

Porto vs. Napoli / 3:00 p.m.

Viking vs. Sabah / 3:00 p.m.

PSV vs. Brujas / 3:00 p.m.

Slavia Praga vs. Arsenal 3:00 p.m.

Lens vs. Real Betis / 3:00 p.m.

Leipzig vs. Manchester City / 3:00 p.m.

Así va la tabla de posiciones de la Champions League