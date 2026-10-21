Luis Suárez, entre los máximos goleadores de Champions: supera en la tabla a Mbappé y Lamine Yamal

Luis Javier Suárez está teniendo otra temporada espectacular con Sporting de Portugal. Luego de atravesar los primeros juegos de la campaña con una sequía, el colombiano se destapó y desde entonces no ha parado de marcar goles.

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Desde que marcó su primer gol en la temporada el 22 de agosto, lleva marcados de manera consecutiva en nueve juegos un total de 11 anotaciones, incluidos dos dobletes. De esos goles, 4 han correspondido a la Champions League y 7 a la Liga de Portugal.

El samario ha marcado en los tres partidos de Champions League que ha disputado en la actual temporada. Le hizo uno al Galatasaray en el triunfo 3-1 en condición de local, luego marcó en la victoria 2-0 contra Lens de Francia en calidad de visitante y anotó doblete en la derrota en Portugal 2-3 contra el LASK Linz.

Ante el conjunto de Austria, puso el 1-0 parcial de penal y anotó su segundo de la noche tras aprovechar un rebote y eludir al arquero.

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Suárez llegó a su noveno gol en Champions con el Sporting de Portugal, tomando diferencia en el primer lugar como el máximo anotador en esta competición para el equipo.

Luis Suárez, entre los máximos goleadores de la Champions League

Con sus cuatro anotaciones en tres partidos jugados, Luis Suárez hace parte de los máximos goleadores de la presente edición del certamen. De hecho, está empatado con otros grandes delanteros que han marcado en 4 oportunidades.

Con cuatro goles hay seis jugadores: Erling Haaland (Manchester City), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Harry Kane (Bayern Múnich), Nicolo Tresoldi (Brujas) y Luis Suárez (Sporting).

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Por su parte, hay un lote de 10 jugadores que cuenta con 3 goles, entre los que se encuentran Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Ferrán Torres, Alexis Mac Allister, entre otros. Asimismo, futbolistas como Lamine Yamal está más abajo en la tabla con solo 2 anotaciones.

Tabla de máximos goleadores de la Champions League