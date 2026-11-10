Video: Linda Caicedo marcó gol en la goleada del Real Madrid en Champions League

El Real Madrid venció 3-0 al Paris FC en la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Women’s Champions League. La colombiana Linda Caicedo fue protagonista en la segunda mitad, cuando ingresó al terreno de juego y marcó en el minuto 81 el tercer tanto del conjunto español, que consiguió su primera victoria en el certamen.

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La mediocampista italiana Arianna anoto el primer gol del Madrid en los primeros 10´minutos del segundo tiempo. En el minuto 65´, la holandesa Lineth Berensteyn anotó el segundo tanto que afirmaba la victoria del conjunto blanco.

Linda Caicedo sentenció la goleada

La atacante caleña, de 21 años, ingresó al campo en el minuto 62 en reemplazo de la alemana Elisa Senß. Cuando el partido se acercaba a su final, Linda apareció para marcar diferencias.

Al minuto 81, Caicedo recibió un pase en profundidad de la sueca Felicia Schröder, ingresó al área por el sector izquierdo y sacó un remate cruzado hacia el palo opuesto de la arquera rival. El balón golpeó en el poste y terminó en el fondo de la red para sellar el 3-0 definitivo.

Con esta anotación, Linda Caicedo llegó a dos goles en la presente edición de la Champions League, en cuatro partidos disputados.

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El Real Madrid consiguió su primera victoria en la fase de liga y llegó a seis puntos, con un balance de un triunfo y tres empates frente al Paris Saint-Germain, Manchester City y Bayern Múnich. El conjunto merengue se ubica en la séptima posición de la clasificación.

El próximo compromiso del equipo español será frente al Inter de Milán, el 18 de noviembre, a las 12:45 p. m. (hora colombiana), por la quinta jornada del torneo.

Vea AQUI el gol de Linda Caicedo