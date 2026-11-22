La Procuraduría General de la Nación anunció que mantendrá su seguimiento preventivo a Nueva EPS tras la designación de su nuevo agente interventor Jorge Enrique Gutiérrez. Además, exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control para que esta etapa se traduzca en una protección real de los afiliados.

El Ministerio Público le pidió a la Supersalud y a la EPS priorizar cuatro frentes: la entrega oportuna de medicamentos y tecnologías, la realización de procedimientos, la continuidad de los tratamientos y la recuperación de la red de prestadores.

De acuerdo con la entidad, las dificultades administrativas, financieras y operativas no pueden seguir afectando a los ciudadanos ni limitando su acceso a los servicios.

Alerta en los territorios

Una de las principales alertas hechas por la entidad, es sobre la atención que se está recibiendo en los territorios en especial, en la parte suroriental, del Pacífico y del Caribe colombiano. Departamentos como Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira y Norte de Santander están dentro de las preocupaciones de la Procuraduría.

Además, el organismo aclaró que la lista no es cerrada y que cubre cualquier territorio donde esté amenazada la continuidad de la atención. Por eso pidió conocer tres cosas: la valoración actual de esos riesgos, las medidas adoptadas para mitigarlos y las acciones previstas para evitar interrupciones en los servicios.

Seguimiento de los resultados

Por último, la entidad advirtió que verificará que la gestión del nuevo interventor, y las actuaciones de la Superintendencia se reflejen en soluciones concretas para los usuarios. A su juicio, la intervención debe superar las dificultades existentes y garantizar servicios efectivos, oportunos, integrales y continuos.

“La defensa de los ciudadanos exige que el derecho fundamental a la salud se materialice en atención efectiva, sin barreras ni interrupciones, en todos los territorios del país”, concluyó la Procuraduría.