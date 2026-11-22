Mucho rechazo en el Pacto Histórico generó la decisión del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de pedir a la red social X suspender la cuenta deL expresidente Gustavo Petro (@petrogustavo), por presunta incitación a la violencia.

La solicitud se sustenta en una publicación del mandatario en la que escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya” y llamó a “actuar en las calles y de inmediato”.

El Ministerio advirtió sobre posibles riesgos para la institucionalidad, y solicitó la suspensión de la cuenta personal del expresidente colombiano.

¿Cómo reaccionó el Pacto Histórico?

En el Pacto Histórico aseguran que es una “persecución” y un hecho “antidemocrático”, con el que buscan posiblemente silenciar al líder de la oposición en Colombia.

Las primeras en reaccionar fue la representante conocida como “Lalis”, quien señaló que es una persecución contra el expresidente Petro, porque primero deciden disminuirle el esquema de protección, y ahora “quieren censurarlo”: “Es inexplicable que sigan nutriendo una estrategia para destripar a la izquierda, tal como lo prometieron en campaña“.

Por su parte, la congresista Isabel Vera, pidió a los demócratas rechazar esta petición: “Ni en lo peores tiempos. Estamos frente a un gobierno autoritario, que desde sus primeros días atentó contra la libertad de prensa y hoy, sintiéndose respaldado por la dictadura del algoritmo busca vulnerar la autonomía de quienes opinan”.

Camilo Romero, también reaccionó y señaló que es el “colmo” que un Ministerio que debe velar por el derecho constitucional de la libertad de expresión, sea “usado para impulsar la censura a un expresidente y la mitad del país en las urnas”.