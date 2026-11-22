El Real Madrid Femenino consiguió una contundente victoria 1-5 frente al Granada este domingo 22 de noviembre, en compromiso correspondiente a la fecha 12 de la Liga F. La colombiana Linda Caicedo fue una de las protagonistas del encuentro al registrar dos asistencias en la goleada del equipo blanco.

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El conjunto local abrió el marcador al minuto 34 por intermedio de Raquel Gil, quien ganó por arriba y convirtió de cabeza. Sin embargo, el equipo madrileño reaccionó en el cierre de la primera parte. Lotte Keukelaar igualó al 45’ con una vaselina y Signe Bruun, al 45+6’, puso el 1-2 antes del descanso.

En el inicio del complemento llegó otra ráfaga ofensiva del Real Madrid. Apenas al minuto 46, Keukelaar consiguió su doblete tras una asistencia de Linda Caicedo, quien participó en la construcción de la jugada para ampliar la diferencia (1-3). Tres minutos después, Arianna Caruso convirtió el cuarto tanto tras una nueva acción colectiva.

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La colombiana volvió a ser determinante al minuto 72. En una transición rápida, recibió el balón por el sector derecho, levantó la cabeza y habilitó a Athenea del Castillo, quien definió de manera cruzada para establecer el 1-5 definitivo. De esta manera, Caicedo cerró su actuación con dos asistencias.

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La atacante vallecaucana fue titular y permaneció en el terreno de juego hasta el minuto 76, cuando fue sustituida por Paula Comendador. Con este resultado, el Real Madrid sumó tres puntos importantes en el campeonato español y Linda alcanzó dos goles y dos asistencias en la Liga F.