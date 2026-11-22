Ibagué

Caracol Radio conoció que la Personería de Ibagué sancionó en primera instancia a dos agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad por el presunto abandono injustificado de sus turnos laborales entre el 25 y el 29 de diciembre de 2021.

“Tras adelantar la investigación disciplinaria, se determinó que los funcionarios no se reintegraron a sus labores después de sus vacaciones, pese a que su solicitud de licencia había sido negada por necesidades del servicio”, reveló la Personería de Ibagué.

Según reveló la Personería de Ibagué, la conducta de los dos funcionarios de la Alcaldía fue calificada como falta grave a título de dolo, imponiéndose sanciones de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial de tres (3) y dos (2) meses, respectivamente.

“Contra esta decisión procede el recurso de apelación. La Personería de Ibagué reafirma su compromiso con la vigilancia de la conducta oficial y el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos”, afirmó el Ministerio Público.

Durante el año 2026 la Personería de Ibagué ha proferido varios fallos en contra de agentes de tránsito por incumplir la normas e irrespetar a los ciudadanos en medio de procedimientos en las vías.

Ante el alto número de procesos que se adelantan en contra de integrantes del cuerpo de agentes de tránsito, el personero Delegado para la Vigilancia Administrativa de Ibagué, Jair Robayo, denunció incluso persecución por parte de algunos de estos funcionarios por los procesos que tiene a su cargo.