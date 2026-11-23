Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que durante el fin de semana se registró la captura de 13 personas por delitos como, hurto, receptación, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. De la totalidad de los detenidos 11 fueron en flagrancia.

“Se verificaron 21.473 antecedentes a personas, 7.633 antecedentes a vehículos y 9.418 antecedentes a motocicletas, realizando la incautación de 144 armas cortopunzantes, un arma de fuego tipo revolver y la recuperación de un vehículo y una motocicleta”, dijo el coronel, Jeison Giraldo Pineda, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por otra parte, las autoridades revelaron que se impusieron 237 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. “De estas, 144 por portar armas cortopunzantes, 26 por riñas, 12 por incumplir o desconocer la orden de policía, 20 por consumir o portar estupefacientes y 2 por afectación a la tranquilidad en sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo”.

Dato: en la línea de emergencias 123 se atendieron 1.851 llamadas, entre las que se destacaron 103 reportes por riña y 15 casos de violencia intrafamiliar.

“Continuaremos trabajando de manera articulada para combatir la delincuencia, reforzar las estrategias de seguridad y fortalecer las acciones de prevención e investigación en todo el territorio. Nuestro compromiso es proteger a la ciudadanía, garantizar la tranquilidad y consolidar entornos seguros para todos”, puntualizó el coronel, Jeison Giraldo Pineda, Comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.