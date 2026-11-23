Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de cinco personas que habrían participado en el atraco al conductor de un vehículo de servicio público tipo taxi en el barrio Galarza al sur de Ibagué.

“El conductor alertó a los uniformados sobre el hecho delictivo y entregó las características de los implicados, quienes lo habrían intimidado con un arma cortopunzante para hurtarle 2 celulares y dinero en efectivo”, aseguró el coronel, Jeison Giraldo Pineda, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según la Policía Metropolitana, entre los ciudadanos detenidos en flagrancia están 2 hombres y 3 mujeres, todos señaladas de cometer el atraco al conductor de este vehículo de servicio público.

“Una vez conocidos los hechos y con las características físicas y de vestuario de los presuntos responsables, los uniformados desplegaron de manera inmediata un operativo de búsqueda mediante la activación del Plan Candado, con el apoyo de las diferentes zonas de atención policial, logrando ubicar a las 5 personas implicadas”, dijo el coronel, Jeison Giraldo Pineda.

Las autoridades encontraron en poder de los capturados los elementos que, al parecer, habían sido hurtados al conductor, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de hurto.

Dato: al verificar los antecedentes de los detenidos, se estableció que 2 de las personas capturadas registraban anotaciones judiciales previas por el delito de hurto.

“Reiteramos nuestro compromiso de combatir de manera contundente los delitos que afectan la seguridad y el patrimonio económico de los ciudadanos. Asimismo, destacamos la importancia del trabajo articulado con el gremio de taxistas y la comunidad, cuya oportuna información es fundamental para fortalecer nuestra capacidad de reacción”, puntualizó el coronel, Jeison Giraldo Pineda, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.