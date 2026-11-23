Tolima

Todo está listo para el desarrollo de la Feria Ibagué, Negocios & Moda en su edición número 16, que tendrá sus principales eventos del 25 al 27 de noviembre. Conocer marcas, comprar diseño del Tolima y aprender de expertos del sector serán parte de la experiencia que podrán vivir quienes se acrediten como visitantes.

La muestra empresarial estará abierta del 25 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, ubicado en el primer piso de la Gobernación del Tolima. Allí, los visitantes podrán conocer productos de vestuario, calzado, bolsos, joyería y accesorios, conversar con sus creadores y realizar compras al detal, anticipándose a la temporada de fin de año.

Por su parte, la agenda académica se desarrollará el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, de 8:00 a. m. a 11:45 a. m., con acceso sujeto al aforo. La jornada del jueves tendrá lugar en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué, mientras que la del viernes se realizará en el auditorio del Panóptico de Ibagué.

Entre los conferencistas estarán Diego Guarnizo, María Luisa Ortiz y Camilo Correa, junto a expertos que abordarán tendencias, creatividad, inteligencia artificial, estrategias comerciales y moda inclusiva. Será un espacio para empresarios, diseñadores, estudiantes y personas interesadas en conocer las transformaciones de esta industria.

La acreditación

La feria habilitó un registro gratuito para acceder a la muestra empresarial y a la agenda académica mediante una escarapela digital.

Los interesados deben diligenciar el formulario disponible en el enlace https://incontacto.co/v2l8. Una vez completado el proceso, recibirán en su correo electrónico la escarapela con código QR que deberán presentar al momento de ingresar. La acreditación será válida para los tres días de feria.

La escarapela de visitante no permite ingresar a los desfiles. Para asistir a las pasarelas será necesaria una invitación digital, que se gestionará mediante un formulario independiente con cupos limitados. El enlace se compartirá a través de los canales oficiales de Ibagué, Negocios & Moda.