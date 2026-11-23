Tolima

Los organismos de socorro del Tolima atendieron un grave accidente de tránsito que se registró sobre las 6:00 p.m. del domingo 22 de noviembre en el sector de Calle Larga en el municipio de Cajamarca, al occidente del departamento.

Al parecer un vehículo de carga que descendía del alto de la Línea habría sufrido fallas mecánicas lo que ocasionó que se llevará por delante vehículos, motocicletas y personas que se encontraban sobre la vía Panamericana.

Según se observa en videos publicados en redes sociales, el automotor terminó estrellándose contra varios establecimientos de comercio dejando a nueve personas heridas y cinco fallecidas.

“Cajamarca está viviendo una noche trágica, una tractomula se estrella en el casco urbano dejando 5 personas fallecidas y 9 heridas, los lesionados fueron trasladados a la Clínica Asotrauma y al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué”, aseguró Camilo Valencia, alcalde del municipio de Cajamarca.

Por otra parte, aseguró que “es un momento muy doloroso para el municipio de Cajamarca, acompañamos a las familias en este momento tan duro por la perdidas de sus seres queridos”.

Debido al accidente de tránsito que se registró en la vía Panamericana a la altura del municipio de Cajamarca, las autoridades realizan control sobre este corredor vial que une al Tolima y al Quindío a través del Alto de la Línea.