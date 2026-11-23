Tolima

La mayor, Juanita Padilla, Jefe de la Seccional Tránsito y Transporte de la Policía Tolima, entregó detalles de un siniestro vial que se registró en el kilómetro 52 de la vía Ibagué – Mariquita en el que se vieron involucrados un vehículo particular y una de carga.

En el siniestro vial lamentablemente perdió la vida una pareja de esposos identificados como Dairo Marín y Martha Osorio, los eran oriundos del municipio del Líbano.

“Lamentablemente se registró un siniestro vial el domingo 22 de noviembre con consecuencias fatales para dos personas, asimismo dos personas más resultaron lesionados”, dijo la mayor, Juanita Padilla, Jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima.

En el mismo hecho resultaron lesionados dos personas identificadas como Reina Lucía Díaz López y Dairo Osorio Cortés, ciudadanos que fueron trasladados a hospitales de Ibagué y el Líbano donde reciben atención médica.

Las autoridades adelantan la investigación correspondiente para establecer las causas de este siniestro vial que deja dos personas sin vida en el norte del departamento.

Durante el fin de semana en la región se registraron 9 víctimas fatales en accidentes de tránsito, situación que preocupa a las autoridades debido a que hasta ahora comienza la temporada de fin de año, época en la que este tipo de hechos se incrementan.