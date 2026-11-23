Ibagué

Los organismos de socorro del Tolima atienden un grave accidente de tránsito que se registró en la noche del domingo 22 de noviembre en el sector de Calle Larga en el municipio de Cajamarca, al occidente del departamento.

Al parecer un vehículo de carga que descendía del alto de la Línea habría sufrido fallas mecánicas, lo que ocasionó que se llevará por delante vehículos, motocicletas y varias personas que caminaban por el sector de Calle Larga.

Según se observa en videos publicados en redes sociales, el automotor terminó estrellándose contra varios establecimientos de comercio dejando varias personas heridas que son atendidos en el hospital de esta población.

Debido a este accidente de tránsito que se registró en el municipio de Cajamarca, las autoridades cerraron totalmente el paso de la vía que une al Tolima y con el Quindío a través del Alto de la Línea.