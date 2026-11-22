Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el ingeniero, Edwin Rivadeneira, director de la obra y vocero del Consorcio V Fase, reveló que el proyecto tiene instalados un kilómetro de tubería. A la vez indicó que se avanza con la cimentación del nuevo tanque Santa Ana, obras que mejorarán el almacenamiento y suministro de agua potable para los habitantes de la comuna Siete.

Las maniobras técnicas se concentran por la carrera Quinta, vía principal a El Salado, lo que permitirá empalmar la nueva estructura con las redes actuales del distrito hidráulico número Siete, para garantizar que una vez culminen las obras, esta zona de la ciudad contará con un servicio confiable y más eficiente.

En cuanto a la construcción del tanque Santa Ana ya se realizó el alistamiento del terreno, por lo que se procederá con el reforzamiento en acero de la placa. Así mismo, la adecuación de vigas de refuerzo para realizar la instalación de este elemento central, elaborado en fibra de vidrio fusionado con acero.

Según Edwin Rivadeneira, director de la obra y vocero del Consorcio V Fase, “el tanque tendrá una capacidad de 2.000 metros cúbicos, unas dimensiones de 19 metros de diámetro y una altura de 7 metros. Ya se avanzan con los procesos de importación con la firma Aquastore desde la Florida en los Estados Unidos”.

Recordemos que todo este proceso se complementará con la instalación de una nueva red de tubería PVC desde el tanque Ambalá hasta el mencionado tanque Santa Ana, permitiendo irrigar un mejor flujo de agua potable hacia nuevos desarrollos urbanísticos en esta zona de la ciudad.

Las obras de la Quinta Fase del Acueducto tienen una inversión superior a los $20 mil millones, producto de un convenio gestionado por la Alcaldía de Ibagué ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.