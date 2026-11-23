Tolima

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, confirmó que cinco personas fallecieron y 12 resultaron heridas debido al grave accidente de una tractomula que impactó contra dos vehículos y varios establecimientos comerciales durante la noche del domingo 22 de noviembre.

Las cinco personas fallecidas fueron identificadas como Pedro Juan Díaz, reconocido ganadero; Jaime Martínez; Yolanda Sánchez; y Luz Dary Pinzón Rivera y Luz Marina Rivera, madre e hija. Todas se encontraban dentro de los establecimientos, trabajando o consumiendo algún producto.

“Son todas personas del municipio, personas humildes, unas que estaban trabajando en los establecimientos, otras consumiendo algún producto, una se estaba tomando un café. La mula impactó sobre un parqueadero, también estaba la taquilla de Velotax, un asadero de pollo y un establecimiento de servicio de la compañía Claro”, detalló el mandatario.

Asimismo, 12 personas resultaron lesionadas, algunas de las cuales se encuentran bajo pronóstico reservado, según el alcalde. Entre ellas está el conductor de la tractomula, David Orlando Medina Rodríguez, quien fue trasladado a la Clínica Asotrauma.

La hipótesis

El alcalde Valencia también indicó cuáles serían las principales hipótesis sobre lo ocurrido en el accidente que enluta al Tolima. Todo apunta a posibles fallas mecánicas del vehículo que habrían afectado el sistema de frenos.

“Hay dos diagnósticos presentados en anteriores accidentes. No podemos dar un parte, pero uno es que el vehículo pudo quedarse sin frenos; pero en la mayoría de casos que transitan por este corredor, cuando intentan volver al cambio anterior se quedan en neutro y no pueden retornar y ya el freno de motor no sirve. Muchos de los accidentes han tenido este diagnóstico”, acotó.

Además, el alcalde señaló que el accidente evidencia la necesidad apremiante de construir una doble calzada en Cajamarca para evitar el paso de los vehículos de carga por el casco urbano del municipio.

“La vía cada día tiene más vehículos. Pasamos en 10 años de 5.000 a 6.000 vehículos (diarios) a picos de 11.000. Para el 2030 se proyecta que haya 14.000 vehículos pasando por este corredor, y eso hace que el riesgo aumente, pero también el paso y la carga. Necesitamos una solución de fondo. Cajamarca no puede poner más los muertos”, concluyó.