Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Juan Manuel Alvarado, director de Invest In Tolima, entregó el balance de la participación del Tolima en la Milagro Week, evento liderado por el Gobierno Nacional que se desarrolló en el Nueva York.

“Al Tolima le fue muy bien, tenemos tres proyectos bandera, entre los que está proyecto Horizonte Azul que es de Arándanos y se desarrolla en la Meseta de Ibagué, el proyecto de la Mina las Animas ubicado en el municipio de Santa Isabel y con Erco Energy una empresa de energía solar que se está desarrollando en Coyaima y otros municipios”, aseguró Juan Manuel Alvarado.

Según el director de Invest In Tolima, los proyectos que presentó el Tolima en la Milagro Week atraerán una inversión cercana a los 470 millones de dólares “Son proyectos que en este momento están en negociación, las conversaciones viene adelantadas”.

Los recursos que provienen de fondos de inversión o banca multilateral servirán para en infraestructura y capacidad de operación en el departamento, lo que ayudará a dinamizar la economía y a generar empleo.

“Estamos en un departamento donde la vocación agroindustrial y de energías renovables nos permiten tener las capacidades y habilidades para poderlos desarrollar dentro del territorio, lo que favorecerá la generación de empleo”, destacó.

Finalmente, aseguró que en la Milagro Week se lograron negociaciones que se espera se hagan efectivas en seis meses y que los recursos sean desembolsados en unos dos años.

¿Mineros S.A. invertirá en el municipio de Cajamarca?

Juan Manuel Alvarado, director de Invest In Tolima, sostuvo que hay un cuarto proyecto que viene liderando la empresa Mineros S.A. en el que la compañía invertirá unos 300 millones de dólares para activar la operación en el municipio de Cajamarca.