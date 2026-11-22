Ibagué

Luego del ruido gremial que ha generado la terminación del contrato de Carlos Enciso, quien se desempeñaba como Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, la Junta Directiva de la entidad dio a conocer su posición sobre el futuro de la elección de la personas que llegará a este cargo.

“La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué no actúa con afán frente a la elección de su presidente ejecutivo. Actúa con responsabilidad, atendiendo una necesidad institucional y ejerciendo las facultades que le corresponden”, indica en uno de los apartes del comunicado.

Por otra parte, argumentaron que el afán de elegir a un nuevo Presidente Ejecutivo en que los prolongados periodos de interinidad afectan la continuidad y dinámica gerencial. “En 2024, la entidad permaneció aproximadamente siete meses y medio bajo una dirección encargada, periodo durante el cual se invirtió un tiempo considerable en alcanzar consensos internos, seleccionar la entidad evaluadora y adelantar los procedimientos contractuales y de selección correspondientes”.

Además, resaltaron que la llegada de un nuevo presidente ejecutivo exige un proceso de adaptación y articulación institucional que puede extenderse entre ocho meses y un año. “Estas circunstancias, observadas también en anteriores periodos de Junta Directiva, representan tiempos valiosos para la productividad, la planeación y la ejecución de iniciativas empresariales”.

Aunque se exponen estos argumentos, en los sectores gremiales se preguntan si se tenía claro que sacar al Presidente Ejecutivo podría ocasionar esto , ¿Por qué se apresuraron a dar por terminado el contrato de Carlos Enciso a pocas semanas de una nueva elección de junta?

“Reconocemos y respetamos el proceso electoral del próximo 3 de diciembre y la incorporación de nuevos integrantes de Junta Directiva en enero de 2027, quienes, estamos seguros, contribuirán con sus capacidades y experiencia al fortalecimiento institucional. Sin embargo, nuestra responsabilidad y nuestras funciones permanecen vigentes durante el periodo para el cual fuimos elegidos”, argumentaron.