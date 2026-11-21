Ibagué

Como Aylin Mariana Agudelo Moncada, estudiante de licenciatura en Educación Infantil del Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima, fue identificada la joven que murió en un accidente de tránsito ocurrido en la calle 37 entre carreras Quinta y Sexta en Ibagué en la noche del viernes 20 de noviembre.

Según Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, en el siniestro vial se vieron involucrados tres vehículos entre los que se encuentran una chiva y dos motocicletas.

“La chiva de placas BLB 800 era conducida por un hombre de 53 años, quien resultó ileso. Por su parte, la motocicleta de placas YVE57H era conducida por la joven que falleció en el lugar, mientras que la segunda motocicleta de placas AEN29E, era manejada por una mujer de 52 años”, dijo Camilo Martínez.

De acuerdo con el reporte preliminar, una de las hipótesis del siniestro es el tránsito de las motocicletas entre vehículos que habría llevado a que se registrara el siniestro vial. Las pruebas de embriaguez practicadas a los conductores involucrados arrojaron resultados negativos.

“Hacemos un llamado urgente a todos los actores viales a extremar las medidas de seguridad, conducir con prudencia, mantener una distancia adecuada y evitar maniobras peligrosas. Especialmente a los motociclistas, les recordamos que transitar entre vehículos representa un riesgo enorme”, puntualizó Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.