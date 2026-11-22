Desde sistemas de alerta temprana para prevenir inundaciones hasta tecnologías para monitorear la calidad del aire y aprovechar las energías renovables, estudiantes de colegios públicos de Colombia están utilizando la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y la inteligencia artificial para desarrollar soluciones a desafíos reales de sus comunidades. Sus proyectos demuestran cómo la innovación que nace en las aulas puede contribuir a transformar los territorios y aportar al desarrollo del país.

“Colombia tiene un enorme talento científico que debemos aprender a reconocer, estimular y conectar con oportunidades reales. Cuando un estudiante de un colegio público utiliza la inteligencia artificial, la ingeniería o las matemáticas para resolver un problema de su comunidad, estamos demostrando que la innovación también nace en los territorios. Nuestro desafío es crear las condiciones para que esas capacidades se desarrollen y se conviertan en oportunidades de transformación social”, afirma Juan Fernando Pacheco Duarte, rector del Parque Científico de Innovación Social de UNIMINUTO.

Cartagena reunió a los 60 equipos finalistas de las Olimpiadas STEM+ Colombia 2026, una estrategia de innovación educativa y formación integral liderada por el Ministerio de Educación Nacional en alianza con UNIMINUTO, orientada a identificar, reconocer y fortalecer el talento científico y las experiencias de innovación educativa de los colegios públicos del país.

En su segunda edición, la iniciativa ha alcanzado a 5.679 participantes, entre estudiantes y docentes de 29 departamentos, promoviendo experiencias pedagógicas que conectan el conocimiento científico y tecnológico con los desafíos de las comunidades.

Los finalistas fueron de 59 instituciones educativas oficiales de 52 municipios, incluyendo zonas urbanas, rurales y comunidades étnicas. Sus proyectos parten de problemáticas concretas de sus entornos y utilizan la investigación, la experimentación y el desarrollo tecnológico para proponer soluciones.

Agua, aire y energía: tres desafíos para innovar desde las aulas

Los proyectos finalistas se concentraron en tres áreas fundamentales para el desarrollo sostenible del país:

1. El agua concentra 37 de las 60 propuestas: Los estudiantes desarrollaron sistemas de alerta temprana, alternativas para prevenir y mitigar los efectos de sequías e inundaciones y herramientas para mejorar la gestión de los recursos hídricos.

2. La calidad del aire es el eje de 14 proyectos: que incluyen estaciones de monitoreo ambiental y tecnologías orientadas a identificar y reducir gases contaminantes.

3. Los nueve equipos restantes trabajan en soluciones energéticas: desde biodigestores hasta aplicaciones para optimizar el consumo de energía y aprovechar fuentes renovables.

La inteligencia artificial forma parte de las herramientas que los estudiantes exploran para investigar, analizar información y desarrollar propuestas que respondan a las necesidades de sus comunidades. Más allá de la construcción de prototipos, las Olimpiadas buscan transformar las experiencias de aprendizaje. Los estudiantes identifican problemas, investigan sus causas, formulan hipótesis, experimentan, desarrollan soluciones y trabajan colaborativamente. Este proceso fortalece competencias fundamentales para su futuro académico y profesional, así como para el desarrollo científico y tecnológico de Colombia.

Una apuesta por descubrir y fortalecer el talento científico de Colombia

Para UNIMINUTO, esta iniciativa representa una oportunidad para acercar la educación superior a los colegios públicos, reconocer capacidades que muchas veces permanecen invisibles y fortalecer una cultura de innovación que responda a las necesidades de cada territorio.

Desde su Parque Científico de Innovación Social, la institución promueve la conexión entre el conocimiento, la investigación y la tecnología para generar soluciones con impacto en las comunidades. Esta visión reconoce que la innovación va más allá del desarrollo de nuevas herramientas: también implica formar personas capaces de comprender los problemas de su entorno, trabajar colectivamente y transformar sus realidades.

“El verdadero valor de estas Olimpiadas va mucho más allá de elegir proyectos ganadores. Está en despertar vocaciones científicas, fortalecer la confianza de los estudiantes en sus capacidades y demostrarles que sus ideas pueden tener un impacto real. Colombia necesita más jóvenes que se hagan preguntas, que investiguen, que experimenten y que comprendan que pueden construir soluciones para sus territorios. La innovación educativa comienza cuando convertimos a los estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje y del desarrollo del país”, concluyó Juan Fernando Pacheco Duarte.