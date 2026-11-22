El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) intensificó los operativos de control contra el mal parqueo en el sector de Parque Heredia, con el propósito de recuperar el espacio público, mejorar la circulación vehicular y garantizar condiciones de movilidad más seguras para peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

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Como resultado de estas intervenciones, fueron inmovilizados 62 vehículos, entre carros y motocicletas, varios de ellos en evidente estado de abandono y ocupando de manera permanente espacios de la vía pública.

Durante los operativos, las autoridades identificaron que una parte importante de los vehículos estacionados sobre las vías corresponde a residentes del mismo sector, situación que genera dificultades para la circulación, reduce la visibilidad y afecta el desplazamiento de los diferentes actores viales.

“Hacemos un llamado especial a los habitantes de Parque Heredia para que hagan un uso adecuado de sus espacios de parqueo y eviten utilizar las vías, andenes y zonas destinadas a la circulación como estacionamientos particulares. La recuperación del espacio público también requiere del compromiso y la corresponsabilidad ciudadana”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Estacionar en sitios prohibidos tiene consecuencias

El DATT recuerda que estacionar un vehículo en sitios prohibidos constituye una infracción de tránsito, contemplada en el Código Nacional de Tránsito, y puede acarrear una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la inmovilización del vehículo cuando corresponda.

Estas acciones de control no buscan solamente sancionar, sino generar conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y garantizar que las vías cumplan su función de permitir el desplazamiento seguro de todos.

Con estos operativos, el DATT continúa trabajando por una Cartagena más organizada, recuperando espacios para la movilidad y promoviendo una cultura ciudadana en la que el respeto por las normas y los derechos de los demás sea fundamental.