El norte de Bolívar acaba de dar un paso histórico en materia de infraestructura vial. Con la puesta en servicio de la nueva vía a La Línea, inaugurada hace unos meses en el marco del Gran Fondo de Nairo Quintana, y la reciente entrega del corredor San Cristóbal–Calamar–Arroyohondo, inaugurado la semana pasada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el gobernador Yamil Arana Padauí, el departamento completa una pieza fundamental de su círculo vial del norte.

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Son dos obras que, aunque fueron ejecutadas en momentos diferentes y sobre corredores distintos, tienen un mismo propósito: mejorar la conectividad entre los municipios, facilitar el transporte de productos agrícolas, reducir los tiempos de desplazamiento y acercar a las comunidades rurales a los servicios de salud, educación, comercio y oportunidades de empleo.

La primera de estas grandes intervenciones fue la vía a La Línea, un corredor estratégico de más de 35 kilómetros de asfalto que conecta desde La Cordialidad hacia San Cristóbal y atraviesa sectores de municipios como Turbaco, Arjona, Mahates, Santa Rosa, Villanueva, Soplaviento y San Estanislao.

La importancia de esta carretera quedó demostrada el pasado mes de octubre, cuando se convirtió en el escenario del Gran Fondo de Nairo Quintana, que reunió a ciclistas de 23 países y a figuras internacionales como Alberto Contador, Chris Froome y Rigoberto Urán.

Más allá del evento deportivo, el Gran Fondo permitió mostrar una vía que durante años representó una de las principales dificultades de movilidad para los habitantes de esta zona del departamento.

“Este tramo fue una vía que por mucho tiempo trasnochó a los habitantes de esta región, porque no podían sacar sus enfermos, porque era una vía de verdad en malas condiciones. Y hoy tienen una autopista. Ya nos faltan pocos tramos para cumplir el sueño de una región completa”, señaló en ese momento el gobernador Yamil Arana.

A esta intervención se sumó la pavimentación de aproximadamente 2 kilómetros en la entrada de Mahates, ampliando el impacto de la renovación de este corredor estratégico.

La segunda pieza: San Cristóbal–Calamar–Arroyohondo

La segunda gran obra que fortalece esta conexión fue inaugurada el pasado 11 de noviembre por el presidente Abelardo de la Espriella y el gobernador Yamil Arana.

Se trata de la vía San Cristóbal–Calamar–Arroyohondo, un proyecto que tuvo una inversión de $92.242 millones y que permitió construir cerca de 16 kilómetros de carpeta asfáltica, de los 16,34 kilómetros que conforman la longitud total del corredor.

La distribución de la obra evidencia su alcance territorial: aproximadamente 4 kilómetros corresponden a San Cristóbal, 8,78 kilómetros al corregimiento de Hatoviejo, en Calamar, y 2,48 kilómetros al municipio de Arroyohondo.

En total, la obra beneficia directamente a cerca de 60.000 habitantes del norte de Bolívar, quienes ahora cuentan con una carretera completamente renovada para movilizarse entre sus comunidades y las cabeceras municipales.

El proyecto, cuyo valor exacto ascendió a $92.242.496.858, comenzó el 20 de septiembre de 2023 y tuvo un plazo de ejecución de 33 meses. Fue ejecutado por el Consorcio Vías Bolívar 2023, con interventoría del Consorcio Intervías Global-Salen.

Más que carreteras: una nueva conexión para el desarrollo

La importancia de estas dos obras no está únicamente en el número de kilómetros construidos. Su verdadero impacto está en la posibilidad de conectar territorios que durante años tuvieron dificultades para movilizarse.

La nueva infraestructura facilita el transporte de cosechas, mejora la salida de productos del campo hacia otros municipios de Bolívar y el Atlántico y permite que los habitantes tengan un acceso más rápido a servicios de salud, educación y comercio.

Durante la inauguración de la vía San Cristóbal–Calamar–Arroyohondo, el presidente Abelardo de la Espriella destacó precisamente esa transformación.

“Sé lo mucho que significa esta obra para ustedes. Durante años, las malas condiciones de las carreteras han dificultado el transporte de las cosechas, el comercio, el acceso a los servicios de salud y los desplazamientos de quienes necesitan estudiar o trabajar en otras poblaciones y localidades”, afirmó el mandatario.

El gobernador Yamil Arana resumió el propósito de esta nueva infraestructura en una frase: invertir en vías es invertir en las oportunidades de la gente.

“Esta es una obra que demuestra que cuando invertimos en las vías, estamos invirtiendo directamente en las oportunidades de nuestra gente. Hoy San Cristóbal, Hatoviejo y Arroyohondo están mejor conectados y tienen una vía que les permitirá avanzar con mayor facilidad”, aseguró.

El círculo vial comienza a cerrarse

Con los más de 35 kilómetros de la vía a La Línea, los cerca de 16 kilómetros de la vía San Cristóbal–Calamar–Arroyohondo y los kilómetros adicionales intervenidos en el acceso a Mahates, Bolívar consolida más de 50 kilómetros de corredores viales renovados que cambian la movilidad del norte del departamento.

El resultado es una red vial que permite conectar mejor el territorio y que convierte a municipios que durante años estuvieron afectados por carreteras deterioradas en nuevos puntos de conexión para el desarrollo económico y social.

La transformación también tiene un rostro humano. En la zona de San Cristóbal, Calamar y Arroyohondo, habitantes que durante generaciones esperaron por una carretera en buenas condiciones hoy recorren un corredor completamente renovado.

“Por muchos años la prometieron y nadie creía. Y vea ahora, ¡tremenda carretera!”, expresó Evaristo Cantillo, habitante de la zona.

La vía a La Línea y el corredor San Cristóbal–Calamar–Arroyohondo representan, así, dos obras que van más allá del pavimento: son piezas fundamentales para completar el círculo vial del norte de Bolívar y abrir una nueva etapa de conectividad, productividad y desarrollo para sus comunidades.