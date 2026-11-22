Una misión comercial de Cali participará a partir del jueves 26 de noviembre en la Asian Bird Fair 2026 en China para promovionar a la capital vallecaucana como un destino internacional para la observación y la fotografía de aves.

Carlos Mario Wagner, director de Colombia Birdfair, en diálogo con Planeta Caracol destacó la importancia de abrir puertas con Asía para los millones de avituristas que encontrarán en Cali y sus zonas próximas de reservas 586 especies de aves.

El aviturismo mueve más de 74 mil millones de dólares al año en todo el mundo y según proyecciones de cara a 2.033 este sector llegaría a los 117.200 millones de dólares por año. En el caso de China se estima que cuenta con 10 millones de aficionados a la onservación y fotografía de aves.

La Secretaría de Turismo de Cali y la Asociación Río Cali, en articulación con Colombia Birdfair, llevarán esta misión comercial a Xiamen, China, para participar en la 15.ª edición de la Asian Bird Fair, que se celebrará del 26 al 30 de noviembre de 2026.

Carlos Mario Wagner manifestó que “esta misión es muy importante dentro de los objetivos de posicionar a Cali y la región como uno de los mejores destinos de observación y fotografía de aves, dentro del contexto de la conservación de las aves y sus ecosistemas”.

El director de Colombia Birdfair, indicó que “el mercado asiático es reconocido como uno de los mejores o más grandes mercados de fotógrafos de aves. La participación en la versión número 15 de la Feria de Aves de Asia, busca captar la atención también de las empresas del sector del turismo de fotografía de aves para que tengan en el radar a Cali y el Valle del Cauca dentro de sus tours de observación de aves”.

La Asian Bird Fair reúne a operadores de turismo de naturaleza, asociaciones de observadores de aves, fotógrafos y organizaciones de conservación. Se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones Baixiang de Xiamen, con apoyo de las autoridades locales y la Xiamen Birdwatching Society, y combina conservación de aves, ecoturismo, exposición de equipos ópticos y fotográficos, foros y talleres.

La delegación de Cali tiene dos metas: reunirse con el comité de la World Birdfair para definir las actividades clave del macroevento en Cali y contactar tour operadores asiáticos de aviturismo. El mercado respalda la apuesta.

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