La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respaldó el bombardeo contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que dejó cinco presuntos guerrilleros muertos en la vereda La Elsa, zona rural del municipio de Dagua, y agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por las operaciones militares contra esta organización armada.

La mandataria departamental se pronunció luego de que el Gobierno Nacional confirmara los resultados de la operación Neptuno, ejecutada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra el frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN.

“El contundente golpe contra la estructura del ELN en la vereda La Elsa, en Dagua, a través de la operación Neptuno demuestra la importancia de una acción articulada del Estado para recuperar el control territorial y enfrentar a las organizaciones criminales”, manifestó la gobernadora a través de su cuenta de X.

Toro agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y al Gobierno Nacional por el respaldo a las acciones de seguridad en el departamento, al señalar que durante años las regiones habían enfrentado a las organizaciones armadas ilegales con esfuerzos aislados.

“Agradezco al presidente y al Gobierno Nacional este respaldo decidido a una lucha que durante mucho tiempo hemos librado desde las regiones, muchas veces con esfuerzos aislados”, expresó.

La gobernadora también destacó el trabajo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al asegurar que los uniformados han enfrentado durante años a las estructuras criminales que delinquen en el departamento.

“La valentía, entrega y compromiso de nuestros soldados y policías nunca han estado en duda; por el contrario, han sido nuestra fortaleza y quienes han defendido al Valle. Pero hoy ellos tampoco están solos”, señaló.

La mandataria insistió en la necesidad de mantener las operaciones conjuntas contra los grupos armados ilegales, especialmente en los municipios del Pacífico colombiano.

“Siempre lo he dicho: el Pacífico necesitaba una estrategia de seguridad. Ahora debemos mantener esta unidad de esfuerzos y acciones contundentes para proteger a nuestras comunidades”, afirmó.

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, los cinco presuntos integrantes del ELN muertos durante el bombardeo pertenecían a la estructura comandada por alias ‘Berta’, cabecilla por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 787 millones de pesos.

El mandatario aseguró que la operación afectó al 25 % de los integrantes de esta estructura guerrillera, a la que el Gobierno Nacional atribuye 68 homicidios selectivos, 72 casos de reclutamiento de menores de edad, 55 extorsiones, 18 desplazamientos forzados y 10 atentados.

La organización también es señalada de incinerar seis tractocamiones en la vía Loboguerrero-Buenaventura y de provocar afectaciones a más de 300 familias en el municipio de Dagua.

Durante la operación Neptuno, las autoridades incautaron seis fusiles, un arma corta, 41 proveedores, 1.300 cartuchos y 14 artefactos explosivos, según el balance entregado por el presidente.