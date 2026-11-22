Entre los atentados de las últimas semanas, figuran varios peajes del Valle.

Desde el Comite Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, CIEV, le hicieron un llamado al presidente Abelardo de la Espriella, para que convoque a una una Mesa de Seguridad con el sector productivo, autoridades nacionales y Fuerza Pública, para tomar medidas frente a los atentados terroristas en el Valle del Cauca.

El director del CIEV, Juan Manuel Sanclemente, hizo la petición, ante el atentado registrado este fin de semana en el municipio de Jamundí, al sur del Valle.

El gremio repudió los atentados contra la hidroeléctrica de Amaime, RCN, la Policía en Siloé y los peajes del Valle y el Cauca.

Desde el CIEV repudiamos los atentados contra la hidroeléctrica de Amaime, RCN, la Policía en Siloé y los peajes del Valle y el Cauca.

Como empresarios, pero sobre todo como ciudadanos, presentamos nuestra indignación. Estos ataques golpean a la población, su trabajo y su tranquilidad.

Respaldamos a nuestra Fuerza Pública y confiamos en que el Gobierno Nacional actuará para proteger a las comunidades y llevar a los responsables ante la justicia.

Proponemos una mesa entre autoridades y empresarios para identificar riesgos y prevenir nuevos ataques. El suroccidente merece vivir y trabajar en paz.

Asocaña denunció este fin de semana, el ataque en zona rural de Jamundí a trabajadores de un ingenio azucarero, en el que fue incinerado un tractor usado para labores agrícolas.

Trabajadores del sector azucarero en el Valle del Cauca aseguran que llevan varios años solicitando protección.