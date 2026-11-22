Alias ‘Bocalinda’, señalado por la Fiscalía de fabricar explosivos para las disidencias de las Farc, fue enviado a prisión. Foto Fiscalía General de la Nación

Neiva

Orlando Cuéllar Aya, conocido como alias ‘Bocalinda’, fue enviado a prisión por decisión de un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó tres delitos por su presunta participación en diferentes acciones criminales, entre ellas el atentado contra la caravana de seguridad del exgobernador del Caquetá. El procesado no aceptó los cargos.

Según la investigación, Cuéllar Aya habría fabricado los explosivos utilizados en el ataque ocurrido el 28 de enero de 2022, en la vía Solano–Florencia. Integrantes del frente Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc detonaron varias cargas al paso de la comitiva, en un hecho que dejó dos policías muertos y otros uniformados heridos.

La Fiscalía también lo señala de fabricar, activar y distribuir artefactos explosivos para ejecutar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en municipios de Caquetá y Meta. Estos elementos también habrían sido utilizados para intimidar a comerciantes y empresarios que se negaban a pagar extorsiones en Florencia.

Alias ‘Bocalinda’ fue capturado por unidades de la Dijín de la Policía Nacional en una vivienda de la vereda Caño Verde, en Solano, mediante una orden judicial. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o explosivos.