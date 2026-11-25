Se fortalecerán los patrullajes de la Policía y el Ejército en el departamento. Foto Relacionada

Neiva

En entrevista con Caracol Radio, el secretario de Gobierno del Huila, Camilo Castrillón Quintero, confirmó que se fortalecerán los patrullajes de la Policía y el Ejército en el departamento, especialmente en zonas céntricas de Neiva, luego de los recientes atentados terroristas registrados en otras regiones del país.

El funcionario explicó que este miércoles se realizó un comité de seguridad con los altos mandos militares, la fuerza pública y delegados de la Alcaldía de Neiva, en el que se evaluaron medidas para aumentar la vigilancia en los alrededores de la Gobernación, la Alcaldía, despachos judiciales y otros edificios públicos.

Frente a posibles riesgos en el departamento, Castrillón aclaró que no tienen identificadas amenazas específicas, aunque reconoció que existe un riesgo latente. “No hay una información oficial de que existe una amenaza sobre algún municipio o alguna parte de la infraestructura o hacia algún punto de manera especial en nuestro departamento”, señaló.

Entre las medidas que están en evaluación se encuentra la instalación de vallas para restringir el tránsito de vehículos durante las noches en el centro de Neiva. También se contempla aumentar los patrullajes en carreteras y reforzar la vigilancia en la infraestructura de servicios públicos.

Frente al despliegue de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), el secretario indicó que ya hay efectivos en la zona adelantando labores de avanzada e investigación para recopilar información sobre el territorio. Se espera que entre esta semana y la próxima lleguen cerca de 350 uniformados, quienes tendrán prioridad de cobertura en la zona occidente del Huila, donde se han concentrado varios hechos violentos.