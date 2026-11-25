Sin suministro de energía suministro de energía en Nariño, Caquetá, Putumayo y el sur del Huila. Foto Relacionada

Neiva

Una nueva falla en el Sistema Interconectado Nacional afecta el suministro de energía en Nariño, Caquetá, Putumayo y el sur del Huila. La contingencia se reportó sobre las 6:20 de la tarde de este martes.

De acuerdo con ElectroCaquetá, la empresa mantiene una alimentación parcial del sistema eléctrico a través del antiguo corredor de 115 kV Betania–Altamira–Florencia, con una capacidad disponible de 10 megavatios.

Ante la situación, se prioriza el suministro de energía a hospitales, clínicas, centros de salud y sistemas de comunicaciones.

Por ahora, no se ha establecido el origen de la falla ni el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio. La empresa pidió a los usuarios que aún cuentan con energía hacer un uso racional del recurso.