Neiva

Edinson Marín Mendoza, representante legal de Recuperadora Ambiental de Colombia S.A.S. E.S.P., explicó que el trabajo comienza con jornadas pedagógicas en las que enseñan a los habitantes qué materiales deben separar. Posteriormente, mediante rutas selectivas y recorridos programados, realizan la recolección de los residuos en los hogares y establecimientos comerciales.

Una vez los materiales llegan a la planta de clasificación, comienza el proceso de aprovechamiento. Allí, un grupo de trabajadores, integrado por madres cabeza de hogar, separa elementos como plástico, PET, papel y cartón, que posteriormente son compactados y comercializados para su reincorporación a nuevos procesos productivos. Esta actividad también genera oportunidades de sustento para las personas vinculadas a estas labores.

Frente a la correcta separación en la fuente, Mendoza explicó que los residuos orgánicos deben mantenerse separados de los aprovechables. Sobre estos últimos indicó: “En una tulita, en una bolsa, depositar lo que es el archivo, las bolsas limpias que no lleven líquido, el vidrio, el papel, el cartón; todo lo podemos depositar en una bolsa, pero que sean residuos aprovechables limpios”. Esta práctica facilita su recuperación y evita que materiales que pueden tener una nueva utilidad terminen en los rellenos sanitarios.

En cuanto a los residuos orgánicos, destacó el proceso de bioconversión mediante larvas de mosca soldado-negra, una alternativa que permite transformarlos en proteína para alimentación animal y abono para el mejoramiento de los suelos. Este procedimiento se desarrolla en aproximadamente 14 días y busca aprovechar materiales que normalmente son desechados.

Aunque estos procesos se adelantan desde hace varios años, el empresario señaló que todavía hace falta mayor compromiso ciudadano y acompañamiento institucional para estas prácticas. “Hace falta mucha conciencia para que, en los hogares, en las empresas empiecen a hacer esta separación”, manifestó.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a asumir la separación de residuos como una responsabilidad ambiental cotidiana, “empezar a hacer una buena separación para que así las empresas como nosotros, como el reciclador de oficio, puedan adquirir estos materiales y les puedan dar una vida útil, que nuevamente ingresen al mercado, para que haya una buena economía circular”.