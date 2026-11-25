Aprovechamiento de residuos busca impulsar la economía circular en Neiva y Palermo
En la comuna uno de Neiva y en el municipio de Palermo se adelantan procesos de sensibilización y recolección selectiva de los residuos para promover su adecuada separación y fortalecer la conciencia ambiental de las comunidades.
Neiva
Edinson Marín Mendoza, representante legal de Recuperadora Ambiental de Colombia S.A.S. E.S.P., explicó que el trabajo comienza con jornadas pedagógicas en las que enseñan a los habitantes qué materiales deben separar. Posteriormente, mediante rutas selectivas y recorridos programados, realizan la recolección de los residuos en los hogares y establecimientos comerciales.
Una vez los materiales llegan a la planta de clasificación, comienza el proceso de aprovechamiento. Allí, un grupo de trabajadores, integrado por madres cabeza de hogar, separa elementos como plástico, PET, papel y cartón, que posteriormente son compactados y comercializados para su reincorporación a nuevos procesos productivos. Esta actividad también genera oportunidades de sustento para las personas vinculadas a estas labores.
Frente a la correcta separación en la fuente, Mendoza explicó que los residuos orgánicos deben mantenerse separados de los aprovechables. Sobre estos últimos indicó: “En una tulita, en una bolsa, depositar lo que es el archivo, las bolsas limpias que no lleven líquido, el vidrio, el papel, el cartón; todo lo podemos depositar en una bolsa, pero que sean residuos aprovechables limpios”. Esta práctica facilita su recuperación y evita que materiales que pueden tener una nueva utilidad terminen en los rellenos sanitarios.
En cuanto a los residuos orgánicos, destacó el proceso de bioconversión mediante larvas de mosca soldado-negra, una alternativa que permite transformarlos en proteína para alimentación animal y abono para el mejoramiento de los suelos. Este procedimiento se desarrolla en aproximadamente 14 días y busca aprovechar materiales que normalmente son desechados.
Aunque estos procesos se adelantan desde hace varios años, el empresario señaló que todavía hace falta mayor compromiso ciudadano y acompañamiento institucional para estas prácticas. “Hace falta mucha conciencia para que, en los hogares, en las empresas empiecen a hacer esta separación”, manifestó.
Finalmente, invitó a los ciudadanos a asumir la separación de residuos como una responsabilidad ambiental cotidiana, “empezar a hacer una buena separación para que así las empresas como nosotros, como el reciclador de oficio, puedan adquirir estos materiales y les puedan dar una vida útil, que nuevamente ingresen al mercado, para que haya una buena economía circular”.