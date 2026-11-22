Capturan en El Pital a alias ‘Canasto’, señalado de cinco acciones terroristas en el Huila
El hombre sería integrante del Frente Hernando González Acosta del Estado Mayor Central. Durante el operativo también fue recuperada una adolescente que presuntamente habría sido reclutada de manera ilícita.
Neiva
En zona rural de El Pital, Huila, fue capturado en flagrancia alias ‘Canasto’ o ‘Yefer’, señalado de pertenecer al Frente Hernando González Acosta del Estado Mayor Central. El procedimiento se desarrolló mediante labores de investigación e inteligencia de la Policía Nacional.
De acuerdo con las autoridades, alias ‘Canasto’ estaría vinculado con cinco acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la infraestructura del Huila. Entre ellas, ataques a las estaciones de Policía de Tesalia, Íquira y El Pital, así como la destrucción de cuatro torres de energía en este último municipio. También es señalado de participar en el acondicionamiento de un vehículo con más de 180 kilos de explosivos, hallado en la vía El Pital–La Jagua.
Según las investigaciones, alias ‘Canasto’ tendría una trayectoria criminal aproximada de diez años. Al parecer, habría sido escolta y conductor de alias ‘Masa’ y posteriormente se habría integrado al componente armado del Frente Hernando González Acosta.
El coronel Diego Edixon Mora Muñoz, comandante del Departamento de Policía Huila, confirmó que durante el operativo fue recuperada una adolescente que tenía una denuncia por desaparición. La menor presuntamente habría sido reclutada mediante engaños en el municipio de Toribío, Cauca. Tras el procedimiento, se logró el restablecimiento de sus derechos.
“Alias Canasto fue judicializado por terrorismo agravado, reclutamiento ilícito y uso de menores de edad en comisión de delitos. Un juez le impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario”, indicó el oficial.
Durante el procedimiento fueron incautados un teléfono celular, una motocicleta y el control del vehículo acondicionado con explosivos. Con este resultado, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de las acciones terroristas atribuidas a esta estructura armada en el Huila.