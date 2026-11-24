Los uniformados hallaron estos elementos que contaban con un sistema de activación por radiofrecuencia. Foto Novena Brigada

Neiva

Dos artefactos explosivos improvisados fueron ubicados y destruidos de manera controlada por tropas del Ejército Nacional en la vereda Colón, zona rural de Algeciras, Huila.

El hallazgo se produjo durante operaciones de control territorial adelantadas por tropas de la Novena Brigada. Los elementos contaban con un sistema de activación por radiofrecuencia.

El teniente coronel David Vargas Losada, comandante del Batallón de Montaña N.° 9, se refirió al riesgo que representan estos elementos para la población civil y señaló:

“Este método de guerra no convencional, empleado por los grupos armados organizados para intentar frenar el avance operacional de las tropas, constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario y una clara vulneración a los derechos humanos, al poner en peligro indiscriminado a quienes habitan el territorio”.

La destrucción de los artefactos permite despejar los corredores rurales de este sector y reducir los riesgos para agricultores, estudiantes y transportadores que transitan por la zona. Tras el procedimiento, el Ejército hizo un llamado a la comunidad para no manipular objetos sospechosos y reportar su presencia a la línea 107 contra el terrorismo.