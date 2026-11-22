Neiva

El Concejo de Neiva exaltó al médico urólogo César Augusto Andrade Serrano como hijo ilustre de la ciudad, en reconocimiento a sus más de 45 años de trayectoria en la medicina y sus aportes al desarrollo de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.

Andrade cuenta con 30 años de experiencia en urología, especialmente en el tratamiento del cáncer de próstata. Durante su carrera se ha destacado como pionero en cirugía laparoscópica, una técnica que le ha permitido compartir sus conocimientos y realizar procedimientos en países como Panamá, Argentina, Chile, México, Perú y Ecuador.

De acuerdo con el especialista, en los últimos 20 años ha participado en más de 5.000 procedimientos mediante cirugía laparoscópica y robótica para tratar el cáncer de próstata. También ha desarrollado técnicas quirúrgicas que le han permitido obtener reconocimiento en el ámbito internacional.

“La vocación médica es ayudar a la gente, no solamente operar por operar. Las personas llegan al consultorio con dolor, tristeza, preocupaciones y angustia, especialmente cuando reciben un diagnóstico de cáncer”, expresó Andrade al referirse a su compromiso con los pacientes.

El médico señaló que la urología avanza hacia nuevas tecnologías, entre ellas la cirugía robótica de un solo puerto. También destacó la incorporación de inteligencia artificial en los procedimientos quirúrgicos, como parte de la evolución de esta especialidad.