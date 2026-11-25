En el centro de Neiva, el impacto de la temperatura se refleja de distintas maneras entre quienes dependen de las ventas diarias para su sustento. Foto relacionada

Neiva

Las condiciones climáticas que se presentan en Neiva comienzan a representar dificultades para algunos comerciantes de la zona céntrica de la ciudad. Durante un recorrido realizado por Caracol Radio, vendedores manifestaron que el incremento de la temperatura ha incidido en sus jornadas laborales, especialmente por la disminución de compradores durante las horas de mayor exposición solar.

Marilyn Medina, comerciante dedicada a la venta de achiras, aseguró que estas condiciones han reducido la llegada de clientes a su puesto de trabajo. Según explicó, las personas prefieren salir a comprar cuando disminuye la temperatura lo que repercute en sus ventas. “La gente no sale y pues el calor es inmenso. Se ha afectado también que la gente sale como tarde y no compra casi”, manifestó.

Una situación similar enfrenta Juan Ángel Losada, vendedor ambulante de frutas, quien señaló que entre las 11:00 de la mañana y las 2:00 o 3:00 de la tarde disminuye la circulación de compradores. “La gente no sale por el calor, mucho sol y de todo. Entonces se quedan en la casa”, expresó. Agregó que, ante esta situación, debe continuar con su jornada y aprovechar los horarios de la mañana y el final de la tarde, cuando registra mayor movimiento de clientes.

Este comportamiento también ha sido identificado en estudios anteriores. Álvaro Ávila, de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de la Universidad del Rosario, explicó que el aumento de la temperatura en Neiva se presenta de manera generalizada, aunque sectores como el centro registran una mayor exposición, especialmente en zonas con menor cobertura vegetal.

Por otra parte, Blanca Flor Díaz Moreno, quien lleva cerca de 45 años dedicada a la elaboración y comercialización de achiras junto a su esposo, señaló que las altas temperaturas también han incidido en la disponibilidad y el precio del queso, uno de los principales ingredientes para la fabricación de este producto. “Por la escasez del queso, se ha puesto muy costoso, pero por lo mismo que ha habido el verano”, afirmó.

Frente a estas condiciones, los comerciantes también han tenido que adoptar algunas medidas para protegerse del sol durante sus jornadas. Mientras Juan Ángel Losada utiliza una sombrilla y una gorra para cubrirse, Marilyn Medina aseguró que procura mantenerse hidratada y consumir bebidas con electrolitos.

En el centro de Neiva, el impacto de la temperatura se refleja de distintas maneras entre quienes dependen de las ventas diarias para su sustento. Mientras algunos comerciantes reportan una disminución de compradores y dificultades en sus actividades, otros aseguran que las altas temperaturas no han representado mayores cambios en sus negocios. Una realidad que evidencia cómo las condiciones climáticas ponen a prueba las jornadas de quienes trabajan en las calles de la ciudad.