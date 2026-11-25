En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Natalia Alejandra Ortiz Valderrama, secretaria de la Mujer, Familia e Inclusión Social, habló con Caracol Radio. Foto Redes Sociales

Neiva

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, la Gobernación del Huila destaca el trabajo que adelanta durante todo el año para prevenir las violencias basadas en género y fortalecer las rutas de atención en los 37 municipios. Así lo señaló Natalia Alejandra Ortiz Valderrama, secretaria de la Mujer, Familia e Inclusión Social, en entrevista con Caracol Radio.

La funcionaria explicó que se realizan asistencias técnicas, jornadas pedagógicas y acompañamiento a los consejos municipales de mujeres. Estas acciones también priorizan municipios como Acevedo, Isnos, San Agustín, Oporapa, Gigante y Algeciras, donde se han identificado índices elevados de violencia.

Dentro de este trabajo se encuentra la estrategia ‘Huila Grande sin Miedo ni Violencia’, que se desarrolla en articulación con la gestora social del departamento. “Estamos llegando a los municipios para dar asistencia técnica”, señaló Ortiz Valderrama, al referirse a las jornadas de orientación sobre los tipos de violencia y las rutas de atención.

A estas iniciativas se suma la Carrera de la Mujer, que se realizará el próximo sábado 28 de noviembre en Garzón. El recorrido será de cinco kilómetros y comenzará a las 5:00 de la tarde en el parque Nazaret. La jornada también contará con actividades culturales y una feria de emprendimiento.

Finalmente, la secretaria indicó que el Huila registra 4.580 casos de violencias basadas en género en lo corrido del 2026 e hizo un llamado a denunciar cualquier situación de violencia. Recordó que están disponibles las líneas 155, 123 y 321 907 3439, además de las comisarías de familia y estaciones de Policía. “Una denuncia puede salvar una vida”, enfatizó.