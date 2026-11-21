De acuerdo con los pronósticos del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), se prevé un incremento en los niveles de la marea durante los próximos días, una condición que podría generar algunas inundaciones en algunas calles del Centro Histórico, Manga y Pie de la Popa.

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Este comportamiento está relacionado con los ciclos lunares. La proximidad de la fase de Luna llena puede favorecer la ocurrencia de mareas de mayor altura, haciendo que el nivel del mar aumente por encima de lo habitual en determinados momentos.

Ante este panorama, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres (OAGRD) hace un llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes residen o transitan por sectores cercanos a la línea costera y zonas susceptibles a inundaciones, para que permanezcan atentos a las condiciones del entorno y adopten medidas preventivas.

Se recomienda evitar arrojar residuos que puedan obstruir los drenajes, estar pendientes de los reportes oficiales y tomar precauciones al movilizarse por las zonas que puedan presentar acumulación de agua.

La Administración Distrital reitera la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades.