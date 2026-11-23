Dos hombres de 52 y 44 años, respectivamente, fueron presentados por la Fiscalía General. de la Nación ante un juez con función de control de Garantías. Se trata de dos sujetos a quienes les imputaron el delito de hurto por medios informáticos y semejantes.

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Elementos materiales probatorios recaudados evidenciaron que la mañana del pasado 15 de noviembre uno de los procesados, al parecer, colocó una sustancia adhesiva en un cajero automático ubicado en el municipio de Arjona (Bolívar), impidiendo su funcionamiento normal.

Dos ciudadanos que se acercaron a retirar dinero vieron cómo el sistema falló. Mediante engaños los investigados con el pretexto de ayudarlos les habrían cambiado las tarjetas, y tras obtener información reservada hurtaron distintas sumas de dinero.

Dos horas después la entidad bancaria generó alertas relacionadas con transacciones no consentidas que se realizaban en un cajero del municipio de Turbaco (Bolívar). La acción de la Policía Nacional permitió capturar en flagrancia a los dos procesados.

En su poder les encontraron los plásticos, aparentemente hurtados, y tres millones de pesos que habrían sido retirados fraudulentamente.

Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad frente al delito que les fue imputado por una fiscal de la Seccional Bolívar. Por disposición judicial cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.