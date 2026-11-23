Con la presencia de cientos de familias, deportistas y líderes comunitarios, comenzó la novena versión del Torneo Regional por la Reconciliación y la Paz - Alta Montaña, El Carmen de Bolívar, uno de los eventos deportivos y sociales más importantes de la región.

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El torneo, que cuenta con el apoyo total de la Gobernación de Bolívar, a través de IDERBOL, impacta a 640 deportistas de 32 corregimientos y veredas de la Alta Montaña, consolidándose como un espacio de encuentro, sana competencia e integración comunitaria.

El principal motivo del desarrollo del torneo es mantener la reconciliación y la integración, no solo de los deportistas, sino de las familias que conviven en este importante sector del departamento.

Al mismo tiempo, el torneo ayudará a aumentar la actividad económica de los comerciantes de las 5 sedes: El Raizal, Caracolí, Huamanga, Lázaro y Macayepo, quienes se beneficiarán con la llegada de deportistas, acompañantes y visitantes durante el desarrollo del certamen.

La inauguración del evento, realizada en el corregimiento El Raizal, contó con el acompañamiento de diferentes comunidades de la Alta Montaña, ratificando que el deporte es prioridad para el gobierno del Bolívar Mejor.

Con este torneo, la Gobernación de Bolívar e IDERBOL reafirman su compromiso con la paz, la reconciliación y el desarrollo deportivo en todos los rincones del departamento, llevando el deporte a donde más se necesita.