En desarrollo de los planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron interceptar y capturar a un sujeto que, minutos antes, presuntamente había despojado de sus pertenencias a un ciudadano.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Alto Bosque, donde las patrullas de vigilancia, tras una persecución, lograron capturar a un joven de 20 años, quien fue señalado por la víctima de haberle hurtado un anillo de oro y un teléfono celular.

Durante el operativo, los uniformados incautaron un arma de fuego de fabricación artesanal y dos cartuchos calibre 5.56 milímetros, elementos que presuntamente habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

Las autoridades investigan si el capturado estaría involucrado en otros casos de hurto registrados en este sector de la ciudad.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, a la espera de las audiencias preliminares en las que se definirá su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena destaca los resultados de esta ofensiva contra el hurto, que deja hasta la fecha 954 personas capturadas y 668 armas de fuego incautadas.

“Continuamos fortaleciendo las acciones operativas y de control en los diferentes sectores de Cartagena para contrarrestar el hurto, capturar a quienes pretenden afectar la tranquilidad de los ciudadanos y llevarlos ante la justicia. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.