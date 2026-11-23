La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), junto a la Secretaría de Turismo, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Escuela de Gobierno, IDER, y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), anunció la apertura oficial de la convocatoria para seleccionar a los emprendedores locales que conformarán la oferta comercial y cultural del Mercadito Navideño 2026.

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El evento se llevará a cabo del 17 al 25 de diciembre de 2026 en la Plaza de los Coches, de 4:00 p.m. a 10:00 p.m. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Distrital “Cartagena Ciudad de Derechos 2024–2027” y su programa de Promoción Turística, cuyo propósito es posicionar al destino mientras se dinamiza la economía de las familias cartageneras.

“El Mercadito Navideño se consolidará como una oferta imperdible durante la temporada de Navidad en Cartagena. Queremos que el talento local sea el gran protagonista de nuestra Plaza de los Coches en esta época de alta afluencia turística. Invitamos a todos los emprendedores cartageneros a postularse y aprovechar este escenario único, diseñado para dar visibilidad a sus creaciones, impulsar sus ventas e integrar a residentes y visitantes en torno a nuestras tradiciones decembrinas”, destacó la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez.

Categorías y beneficios para los seleccionados

La convocatoria está dirigida a emprendimientos formales con domicilio en Cartagena de Indias que se enmarquen en cuatro categorías específicas:

- Regalos y detalles

- Sabores de Navidad

- Ambientes navideños

- Arte y creatividad

Los emprendimientos seleccionados recibirán:

* Un stand tipo cabaña navideña de 2 × 2 m.

* Visibilidad dentro de la agenda promocional y redes sociales del evento.

* Acompañamiento técnico de Corpoturismo.

Requisitos y proceso de postulación

El proceso de inscripción se realiza únicamente de forma virtual a través del formulario oficial de postulación, hasta el 27 de noviembre a las 4:00 p.m. (Enlace: https://sl1nk.com/6z3yklq)

Para completar el registro, los postulantes deben cargar los siguientes documentos (de carácter no subsanable):

1. Documentación de identidad: Fotocopias de la cédula del representante legal y de quien atenderá el stand.

2. RUT actualizado: Legible, con fecha de impresión 2026 y expedición no mayor a tres meses.

3. Portafolio de productos: Formato PDF con fotografías, nombre y descripción de los productos que se van a comercializar.

4. Listado de precios: Especificando nombre, presentación y valor de venta en pesos colombianos, impuestos incluidos.

5. Medios de pago obligatorios: Disponer de efectivo, transferencia bancaria, pago por código QR y datáfono (tarjetas débito/crédito).

6. Sector gastronómico (Sabores de Navidad): Certificado vigente de manipulación de alimentos o compromiso de asistir a la capacitación gratuita impartida por Corpoturismo y el Dadis.

La evaluación otorgará un máximo de 100 puntos distribuidos en: domicilio en Cartagena (25 pts), calidad del producto y redes sociales (30 pts), pertinencia de la categoría (25 pts) y formalización (20 pts).

Para calificar, los aspirantes deberán alcanzar un puntaje mínimo de 75 puntos. En caso de empate, la selección priorizará la fecha y hora de envío del formulario.

Los emprendimientos seleccionados serán notificados a partir del 03 de diciembre y la lista de todos los emprendimientos será publicada en los canales oficiales de la Alcaldía de Cartagena y Corpoturismo.