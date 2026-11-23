El parque para perros del recientemente inaugurado Gran Malecón del Mar se convirtió en el escenario perfecto para celebrar el acto protocolario en el que se firmaría el compromiso de quienes, desde ese día, conformarían el nuevo hogar de Dante, el perro policía que durante seis años y tres meses sirvió a Colombia como especialista en detección de explosivos.

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Aquella mañana, el cielo se vistió de gris oscuro. La lluvia, serena y apacible, no dejaba de caer. Tal vez era una invitada más a esta ceremonia en la que una familia sonreía por recibir a un perro jubilado de la Policía Nacional, mientras un grupo de policías carabineros intentaba disimular la nostalgia de despedir a un amigo, a un compañero de cuatro patas, a un integrante del grupo K-9 de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Uno de sus entrenadores, uno de sus guías, se arrodilló frente a él. Con el mar de fondo y la misma ternura con la que un padre aconseja a un hijo antes de partir de vacaciones, lo acarició suavemente y, entre palmadas en el lomo, le dijo:

“Dante, pórtate bien. Sigue siendo tan juicioso como siempre, come bien y juega mucho”.

Fueron más de diez las familias interesadas en adoptarlo. Todas demostraron desde el primer momento un profundo amor por los animales, pero solo una fue seleccionada para esta nueva misión.

Desde ahora, esa familia no solo asumirá el compromiso de velar por el bienestar de Dante y brindarle los cuidados que merece después de años de servicio.

También pasará a formar parte de la gran familia policial, llevando consigo la responsabilidad y el privilegio de acompañar a un héroe silencioso que dedicó gran parte de su vida a proteger la de los demás.

Hoy, después de cientos de jornadas de entrenamiento, operativos y horas de servicio, Dante deja atrás el uniforme invisible que llevó con honor para comenzar una nueva etapa. Una en la que ya no tendrá que buscar amenazas ni alertar sobre peligros. Una etapa para correr, descansar, jugar frente al mar y disfrutar del cariño de un hogar que, desde ahora, también será suyo.

Porque algunos héroes no necesitan palabras para servir. Y Dante fue uno de ellos.