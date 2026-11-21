Aguas de Cartagena culminó satisfactoriamente el empalme requerido para la instalación de un sistema de bombeo en la conducción de 500 milímetros, ubicada en el sector Albornoz, sobre la vía Mamonal. Esta obra hace parte del proyecto Booster Albornoz, una acción de respuesta inmediata que busca aumentar en 10.000 metros cúbicos diarios la capacidad de distribución de agua potable desde la planta El Cerro hacia sectores que actualmente reciben el suministro desde la PTAP El Bosque.

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Con una inversión aproximada de $3.000 millones, el proyecto contempla la ejecución de obras civiles, eléctricas y de telemando, así como intervenciones hidráulicas complementarias en zonas cercanas. Su entrada en operación está prevista para finales de diciembre de 2026.

Esta intervención se articula con la estrategia de Aguas de Cartagena para fortalecer el sistema de acueducto y ampliar la capacidad de distribución de agua potable en la ciudad, que incluye también las obras de las líneas de conducción que se ejecutan en Nelson Mandela, Policarpa - Bellavista y Parquiamérica - Tenaris.

Continúan los trabajos complementarios en Albornoz

Durante las próximas cuatro semanas se desarrollarán trabajos complementarios que incluyen la instalación de accesorios hidráulicos, la construcción de una caja en concreto, el montaje del sistema de bombeo y la adecuación y recuperación de la zona intervenida.

Mientras se desarrollan estas labores, se mantendrán medidas de regulación del tráfico en la vía Mamonal. Por esta razón, se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender la señalización dispuesta en el sector.

Con esta obra, Aguas de Cartagena continúa ejecutando acciones para fortalecer la infraestructura de acueducto y mejorar las condiciones de abastecimiento de agua potable en diferentes sectores de la ciudad.