“Maquillaje con propósito”: Cartagena vivirá una experiencia de belleza, aprendizaje y amor propio
¿Sabías que aprender a maquillarte también puede ser una forma de conocerte, fortalecer tu identidad y reconocer tu propia belleza?
El próximo domingo 13 de diciembre, Cartagena será escenario de “Maquillaje con propósito”, un curso de automaquillaje dirigido por la maquilladora profesional Daniela Cruz, quien compartirá técnicas profesionales para conocer mejor las características del rostro y aprender a resaltar las facciones de manera natural.
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Más que aprender a maquillarte, será una experiencia para conectar contigo misma, fortalecer tu autoestima y resaltar lo mejor de ti.
La jornada incluirá brunch, Beauty Bag y sorteos, en un espacio pensado para disfrutar, aprender y compartir.
- Fecha: domingo 13 de diciembre de 2026
- Hora: 9:30 a. m.
- Lugar: Restaurante Le Terrasse, Cartagena
- Informes e inscripciones: 300 887 9374
- Cupos limitados
Porque maquillarte no significa ocultar quién eres, sino aprender a resaltar la belleza que ya existe en ti.
Una experiencia de automaquillaje, belleza y amor propio que llega a Cartagena de la mano de Daniela Cruz.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...